При Трампе может поменяться состав СМИ на брифингах Белого дома

21:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Дональд Трамп — младший в своем канале на платформе Rumble сообщил, что избранный президент США Дональд Трамп обсуждает возможность замены части журналистов, аккредитованных на брифингах Белого дома, на известных подкастеров.

По словам Трампа-младшего, идея возникла на прошлой неделе во время разговора с отцом на борту самолета, когда они возвращались с запуска SpaceX. «Мы обсуждали мир подкастов и людей с огромной аудиторией, таких как Джо Роган. Почему бы не открыть брифинги для тех, у кого больше подписчиков и реальное влияние? Ведь многие традиционные медиа, такие как The New York Times или The Washington Post, теряют миллионы долларов в год,» — заявил он.