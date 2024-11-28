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Трамп заявил, что президент Мексики пообещала бороться с нелегальными мигрантами

10:00 28.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что мексиканский лидер Клаудия Шейнбаум пообещала ему повлиять на поток нелегальных мигрантов, попадающих в Соединенные Штаты через границу с ее страной.

«У меня только что состоялся замечательный [телефонный] разговор с новым президентом Мексики Клаудией Шейнбаум. Она согласилась остановить миграцию через Мексику в Соединенные Штаты, фактически закрыв нашу южную границу. Мы также обсудили, что можно сделать, чтобы прекратить наркотрафик и потребление в США этих наркотиков. Это был очень продуктивный разговор», — написал он на своей странице в соцсети Truth Social.

Трамп добавил, что Мексика «прекратит пропускать людей к южной границе [США]». Эта мера «вступает в силу незамедлительно», отметил республиканец.

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