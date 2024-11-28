Финляндия откроет завод по производству БПЛА для нужд Украины и НАТО в 2025 году

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Финляндская военная компания Summa Defence откроет завод по производству беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для снабжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) и стран НАТО с целью продолжения конфликта с Россией. Об этом заявил генеральный директор корпорации Юсси Холопайнен.

«Спрос на технологии и производственные мощности дронов высок. БПЛА будут поставляться не только на Украину, но и в страны Европейского союза и НАТО», — приводит его слова пресс служба компании.

Новый завод будет совместным проектом Summa Defence и нескольких украинских производителей, при этом в компании намерены создавать в том числе морские беспилотные боевые системы.

Начало производства запланировано на первую половину 2025 года. По словам Холопайнена, создание военных заводов в Финляндии якобы повышает безопасность поставок на Украину.