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Глава Евросовета Шарль Мишель передал свои полномочия Антониу Коште

17:00 29.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава Европейского совета и экс-премьер Бельгии Шарль Мишель передал свои полномочия португальцу Антониу Коште, который приступит к работе 1 декабря синхронно со вступлением в должность второго состава Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Официальная церемония передачи полномочий прошла в резиденции Евросовета в Брюсселе, передает корреспондент ТАСС.

На политический курс Евросоюза (ЕС) перестановка не окажет никакого влияния. Глава Европейского совета не имеет исполнительных функций. Он выступает наряду с главой Еврокомиссии — представителем ЕС на международной арене на высшем уровне, а также вместе со своим аппаратом выполняет технические функции председательства на заседаниях Европейского совета, куда входят главы государств и правительств всех стран ЕС. В его же функции входит поиск компромисса при возникновении споров в Евросовете.

Кошта был назначен на этот пост на саммите ЕС в июне этого года одновременно с продлением полномочий главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

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