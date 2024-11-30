Ограничение на экспорт бензина и РФ продлено до конца января следующего года
10:15 30.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правительство РФ продлило до 31 января 2025 года временное ограничение на экспорт бензина. Ранее оно действовало до конца текущего года.
«Ограничение не будет распространяться на поставки, осуществляемые непосредственными производителями нефтепродуктов», — уточняется на сайте кабмина.
НОВОСТИ
- 10:45 30.11.2024
- Глава МИД Турции пояснил, почему ядерную риторику Путина следует принять во внимание
- 09:40 30.11.2024
- По итогам ноября газ в Европе подорожал на 21%
- 09:30 30.11.2024
- Российские ученые планируют к 2030-му году построить самый мощный в мире лазер
- 09:15 30.11.2024
- Россия вывела на орбиту еще один спутник дистанционного зондирования Земли
- 09:00 30.11.2024
- Министр обороны РФ был принят главой КНДР
- 22:10 29.11.2024
- Возведение первого участка линии укреплений на границе с РФ завершено - кабмин Польши
- 21:30 29.11.2024
- Запад не хочет принимать доказательства применения химоружия на Украине - постпред РФ
- 21:10 29.11.2024
- Заграничная поездка Ермака оказалась неудачной - депутат Рады
- 19:25 29.11.2024
- В Тбилиси тысячи человек вышли на антиправительственный митинг
- 19:21 29.11.2024
- "Роснефть" за год высадила в Югре 390 тысяч сеянцев сосны
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать