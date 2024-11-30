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НОВОСТИ

Ограничение на экспорт бензина и РФ продлено до конца января следующего года

10:15 30.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство РФ продлило до 31 января 2025 года временное ограничение на экспорт бензина. Ранее оно действовало до конца текущего года.

«Ограничение не будет распространяться на поставки, осуществляемые непосредственными производителями нефтепродуктов», — уточняется на сайте кабмина.

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