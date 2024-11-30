Протестующие в Тбилиси применяли коктейли Молотова – премьер-минстр

13:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Участники акций протеста в пятницу и четверг у здания парламента Грузии в Тбилиси использовали коктейли Молотова. Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

«Вы видели, что со стороны митингующих, группировки из примерно 500 человек, имеет место систематическое насилие. Вы же видите, что это не была мирная акция, то, что мы наблюдали вчера и позавчера. Были коктейли Молотова, использование пиротехники против полицейских, после чего они получили серьезные ожоги», — заявил на брифинге Кобахидзе.