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Около 50 комнат в грузинском парламенте оказались повреждены в результате атак протестующих

16:35 01.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Агрессивно настроенные участники акции протеста у парламента Грузии, атакуя здание снаружи и выламывая окна, повредили 48 комнат. Об этом заявил на брифинге спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили.

«Благодаря картине, созданной СМИ, многие, наверное думают, что ворваться в парламент [протестующим] не удалось, и демонстранты только оставили следы и надписи краской. После проведенного в течение дня осмотра, могу сказать, что в результате атаки накануне, повреждены 48 рабочих комнат. Повреждены почти все окна со стороны [улицы] Чичинадзе и [проспекта] Руставели. Повреждена различная офисная техника. Сожжена деревянная дверь парламента со стороны улицы Чичинадзе, уничтожены агрегаты отопления и охлаждения центрального корпуса парламента, повреждены складские помещения, компьютерная лаборатория учебного центра, полностью уничтожен кафетерий парламента, окна которого выходили на улицу Чичинадзе», — сообщил Папуашвили.

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