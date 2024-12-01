Около 50 комнат в грузинском парламенте оказались повреждены в результате атак протестующих
16:35 01.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Агрессивно настроенные участники акции протеста у парламента Грузии, атакуя здание снаружи и выламывая окна, повредили 48 комнат. Об этом заявил на брифинге спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили.
«Благодаря картине, созданной СМИ, многие, наверное думают, что ворваться в парламент [протестующим] не удалось, и демонстранты только оставили следы и надписи краской. После проведенного в течение дня осмотра, могу сказать, что в результате атаки накануне, повреждены 48 рабочих комнат. Повреждены почти все окна со стороны [улицы] Чичинадзе и [проспекта] Руставели. Повреждена различная офисная техника. Сожжена деревянная дверь парламента со стороны улицы Чичинадзе, уничтожены агрегаты отопления и охлаждения центрального корпуса парламента, повреждены складские помещения, компьютерная лаборатория учебного центра, полностью уничтожен кафетерий парламента, окна которого выходили на улицу Чичинадзе», — сообщил Папуашвили.
НОВОСТИ
- 17:50 01.12.2024
- Передача Украине американского ядерного оружия не рассматривается – Белый дом
- 14:00 01.12.2024
- О непременной победе Украины Запад почти уже не говорит - Песков
- 13:51 01.12.2024
- Зурабишвили 29 декабря придется сложить полномочия президента Грузии - Кобахидзе
- 10:30 01.12.2024
- Литва ввела новый порядок прохождения границ с РФ большегрузными автомобилями
- 10:00 01.12.2024
- Власти КНР создали специальную группу по изучению опыта РФ по противодействию санкциям - СМИ
- 09:30 01.12.2024
- США собираются модернизировать свою авиабазу на севере Японии и поставить туда новые истребители
- 09:27 01.12.2024
- Извещение о дефиците топлива власти Кубы отменили. Рейсы из РФ будут выполняться по расписаню
- 09:20 01.12.2024
- Число военнослужащих в России будет увеличено до полутора миллионов человек - Указ
- 09:15 01.12.2024
- Авиарейсы из Москвы на Кубу временно будут делать посадку в Каракасе для дозаправки
- 09:00 01.12.2024
- С 1 декабря увеличиваются тарифы на пассажирские перевозки по железной дороге
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать