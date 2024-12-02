ЕС теряет конкурентоспособность, деиндустриализация стала реальностью — глава ERT

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Европейский союз стремительно теряет конкурентоспособность, уступая США и Китаю, деиндустриализация экономики сообщества стала реальностью. Об этом заявил председатель европейской ассоциации промышленников ERT Жан-Франсуа ван Боксмеер.

«Европа стремительно теряет конкурентоспособность, и это происходит из года в год, если сравнивать с Китаем и США. В 2000 году наша доля в мировом промышленном производстве составляла 22,5% против 21% у США. Два десятилетия спустя доля Европы упала до 14,5%, у США она составляет 16%, а доля Китая выросла с 10% до 28%», — сказал ван Боксмеер в опубликованном в воскресенье интервью нескольким ведущим европейским газетам.

Отвечая на вопрос, не грозит ли Евросоюзу исход промышленных предприятий в другие страны, бизнесмен заявил, что «это не просто риск, дело обстоит даже хуже: это уже реальность». По его словам, энергоемкие отрасли, такие как сталелитейная и алюминиевая, из-за недавнего скачка цен на энергоносители «вообще более неконкурентоспособны». «Деиндустриализация в Европе идет быстрее декарбонизации. Электричество для промышленных компаний в последние 20 лет было на 65% дороже, чем в США», — продолжил ван Боксмеер.

Другой проблемой он назвал строгие нормы регулирования в Европе, которые вынуждают международные концерны выбирать другие страны для размещения производства.