Германия поддерживает Киев, но факт контакта с РФ позитивный — Песков
14:00 02.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Германия продолжает безусловную поддержку Украины, но состоявшийся в ноябре разговор канцлера ФРГ Олафа Шольца и президента РФ Владимира Путина — позитивное явление. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Германия продолжает свою линию на безусловную поддержку Украины. Вместе с тем мы действительно можем просто напомнить с удовлетворением, что недавно был первый за долгое время контакт президента России с канцлером ФРГ. Диалог, конечно, это всегда позитивное явление», — сказал представитель Кремля.
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