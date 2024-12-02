Германия поддерживает Киев, но факт контакта с РФ позитивный — Песков

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Германия продолжает безусловную поддержку Украины, но состоявшийся в ноябре разговор канцлера ФРГ Олафа Шольца и президента РФ Владимира Путина — позитивное явление. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Германия продолжает свою линию на безусловную поддержку Украины. Вместе с тем мы действительно можем просто напомнить с удовлетворением, что недавно был первый за долгое время контакт президента России с канцлером ФРГ. Диалог, конечно, это всегда позитивное явление», — сказал представитель Кремля.