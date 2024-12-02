Более 120 площадок примут участие в московском проекте «День без турникетов» — Сергунина
14:22 02.12.2024
В Москве 5-7 декабря состоится последняя в 2024 году акция в формате «День без турникетов». Москвичи и гости столицы смогут побывать более чем на 120 площадках, 30 из которых присоединится к проекту впервые. По словам заместителя мэра столицы Натальи Сергуниной, участники акции смогут побывать в научно-исследовательских центрах и лабораториях, технопарках и офисах технологических компаний.
«Запланировано больше 180 экскурсий, мастер-классов, лекций и встреч с экспертами», – сообщила заммэра.
К проекту недавно подключились Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт», библиотека №19 имени Ф.М. Достоевского, энергетические и IT-предприятия, а также кинопарк «Москино». Кроме того, участники акции «День без турникетов» смогут посетить киностудию «Союзмультфильм», издательство детских книг, метрологическую лабораторию, авиаконструкторский центр.
Научно-исследовательский центр, специализирующийся на разработке инновационных материалов устроит экскурсии для горожан – они смогут увидеть, как производят и тестируют продукцию из полимеров. Московские инженерные компании покажут гостям современное оборудование, используемое на промышленных производствах и телекоммуникационных вышках. Консалтинговая организации в рамках проекта проведет лекцию «Вы приняты!» - эксперты планируют рассказать о тенденциях на рынке труда, а также дадут советы тем, кто собирается устроиться на новую работу.
Участие в акции бесплатное, для посещения площадки нужно зарегистрироваться онлайн на сайте проекте – этот процесс уже открыт.
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