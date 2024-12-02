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Пакет помощи Киеву на сумму 650 млн евро включает IRIS-T, танки Leopard-1, БПЛА — МО ФРГ

15:12 02.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Заявленный канцлером ФРГ Олафом Шольцем пакет военной помощи Киеву объемом 650 млн евро включает в себя системы ПВО IRIS-T, танки Leopard-1, разведывательные и ударные беспилотники. Об этом сообщил журналистам на брифинге представитель Минобороны Германии Митко Мюллер.

«Системы [IRIS-T] SLS и SLM, которые мы включили в долгосрочные списки, и по ним мы ожидаем поставок еще в этом году. Речь далее идет о боевых машинах, в частности, о танках Leopard-1, дронах — разведывательных и первой партии ударных», — сказал он, добавив, что в пакет включена также зимняя одежда.

При этом представитель правительства ФРГ Вольфганг Бюхнер сообщил, что о большей части вооружений, которые будут поставлены Киеву в рамках этого пакета помощи, сообщалось еще в октябре.

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