Песков назвал «послание» Шольца Путину линией на продолжение войны

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Европа остается приверженной деструктивной линии на продолжение войны. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал «послание» канцлера ФРГ Олафа Шольца в адрес главы российского государства Владимира Путина.

Шольц заявил, что поддержка Киева со стороны Запада не ослабеет.

«Здесь вряд ли стоит что-то комментировать, потому что эти заявления делаются ежедневно представителями разных европейских государств. Они намеренно продолжают свою деструктивную линию провоцирования, продолжения этой войны. Только так мы к этому и относимся», — отметил представитель Кремля, отвечая на вопрос ТАСС в общении с журналистами.