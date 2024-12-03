Песков назвал «послание» Шольца Путину линией на продолжение войны
13:20 03.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Европа остается приверженной деструктивной линии на продолжение войны. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал «послание» канцлера ФРГ Олафа Шольца в адрес главы российского государства Владимира Путина.
Шольц заявил, что поддержка Киева со стороны Запада не ослабеет.
«Здесь вряд ли стоит что-то комментировать, потому что эти заявления делаются ежедневно представителями разных европейских государств. Они намеренно продолжают свою деструктивную линию провоцирования, продолжения этой войны. Только так мы к этому и относимся», — отметил представитель Кремля, отвечая на вопрос ТАСС в общении с журналистами.
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