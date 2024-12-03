Председатель парламента Южной Кореи объявил военное положение недействительным

19:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Председатель Национального собрания (парламента) Южной Кореи У Вон Сик объявил режим военного положения, введенный президентом страны Юн Сок Ёлем, недействительным. Об этом сообщил телеканал YTN.

«Военное положение более недействительно. Граждане могут быть спокойны», — приводит канал слова У Вон Сика.