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НОВОСТИ

Председатель парламента Южной Кореи объявил военное положение недействительным

19:40 03.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Председатель Национального собрания (парламента) Южной Кореи У Вон Сик объявил режим военного положения, введенный президентом страны Юн Сок Ёлем, недействительным. Об этом сообщил телеканал YTN.

«Военное положение более недействительно. Граждане могут быть спокойны», — приводит канал слова У Вон Сика.

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