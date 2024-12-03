Председатель парламента Южной Кореи объявил военное положение недействительным
19:40 03.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Председатель Национального собрания (парламента) Южной Кореи У Вон Сик объявил режим военного положения, введенный президентом страны Юн Сок Ёлем, недействительным. Об этом сообщил телеканал YTN.
«Военное положение более недействительно. Граждане могут быть спокойны», — приводит канал слова У Вон Сика.
НОВОСТИ
- 19:20 03.12.2024
- Южнокорейский парламент принял резолюцию с призывом к отмене военного положения
- 19:15 03.12.2024
- Мэр Сеула: Военное положение должно быть отменено
- 19:00 03.12.2024
- Президент Южной Кореи пообещал «в кратчайшие сроки сокрушить антигосударственные силы»
- 18:35 03.12.2024
- Южная Корея. Военные пытаются силой проникнуть в задние парламента
- 18:08 03.12.2024
- Фестиваль «Будущее Роснефти» помогает компании привлекать на работу таланты
- 17:40 03.12.2024
- Зеленский утверждает, что на Украине идут испытания новых типов ракет
- 17:12 03.12.2024
- ВМФ и ВКС РФ провели на учениях пуски высокоточных ракет «Циркон» в Средиземном море
- 17:00 03.12.2024
- Президент Южной Кореи ввел чрезвычайное положение — Рёнхап
- 16:32 03.12.2024
- В Европе обсуждают вопрос отправки военных на Украину для наблюдения за перемирием — AFP
- 16:12 03.12.2024
- В ЕК подтвердили, что премьер Словакии звонил фон дер Ляйен из-за заявлений Каллас в Киеве
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать