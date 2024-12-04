Оснований для переговоров РФ и Украины пока нет — Песков
09:20 04.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Основания для российско-украинских переговоров в настоящее время отсутствуют, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Пока нет никаких оснований для переговоров», — сказал он газете «Известия».
По словам представителя Кремля, многие страны заявляют о готовности предоставить свою территорию для переговоров, в том числе Катар. «Действительно, эмират очень активно работает в плане посреднических услуг по самым разным сюжетам, делает это эффективно. Помимо этого, наши двусторонние отношения с Катаром превосходно развиваются. И мы признательны всем странам за такую добрую волю, в том числе и Катару», — сказал Песков.
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