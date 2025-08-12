Военное присутствие Китая в Индийском океане угрожает безопасности Индии — парламент

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Растущая эскалация военного присутствия и влияния Пекина в бассейне Индийского океана создает заметные риски для национальной безопасности и стратегических интересов Индии. Об этом заявил комитет по иностранным делам парламента южноазиатской республики в представленном депутатам докладе «Оценка стратегии Индии в Индийском океане».

Размещение Китаем своей военной и коммерческой инфраструктуры в ключевых районах Индийского океана, особенно в рамках инициативы «Один пояс — один путь», постепенно меняет геостратегическую динамику региона в его пользу. Наибольшую озабоченность вызывает укрепление военно-морских связей КНР и Пакистана. Пекин не только участвует в совместных с Исламабадом совместных морских маневрах, но и способствует модернизации пакистанских ВМС, отмечается в документе.

«Такие действия, которые могут изменить баланс сил в регионе и ослабить наше влияние в ключевых районах Индийского океана, требуют немедленной реакции Индии», — цитирует издание The Print доклад парламентского комитета по иностранным делам.

По мнению авторов документа, Индия должна активно противодействовать «объединенной военно-морской угрозе со стороны Китая и Пакистана» путем укрепления своего потенциала сдерживания и проведения совместных маневров со странами-партнерами, особенно в рамках QUAD (Четырехстороннего диалога по безопасности, в который входят Австралия, Индия, США и Япония). Это должно быть дополнено значительным усилением ВМС Индии, что позволит республике реагировать на любую угрозу национальной безопасности и защитить ее морские границы протяженностью 7 500 км.