Нидерланды призвали ЕС частично приостановить действие соглашения об ассоциации с Израилем

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Нидерланды выступили за приостановку действия торговой части соглашения об ассоциации Евросоюза с Израилем из-за военной операции еврейского государства в секторе Газа. Об этом заявил исполняющий обязанности министра иностранных дел королевства Каспар Велдкамп по итогам прошедших в понедельник консультаций глав МИД ЕС.

По его словам, причиной такой позиции стало невыполнение Тель-Авивом достигнутых 7 июля договоренностей с Евросоюзом об обеспечении доступа гуманитарной помощи в анклав. «В этих условиях я призвал [руководство ЕС] приостановить действие торговой части соглашения об ассоциации с Израилем», — написал Велдкамп в соцсети X.

Политик также вновь подтвердил призыв Нидерландов к немедленному прекращению огня в Газе для освобождения всех израильских заложников, эффективного распределения гуманитарной помощи, подчеркнув, что обе стороны конфликта должны предпринять шаги для достижения перемирия.