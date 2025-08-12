Премьер Сербии под давлением Запада намерен отстранить пророссийских политиков — источник
16:32 12.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сербский премьер Джуро Мацут под давлением Запада планирует отправить в отставку ряд пророссийских политиков. Об этом сообщил ТАСС сербский источник.
«Премьер-министр Сербии Джуро Мацут, находясь под давлением Запада, планирует в начале следующей недели провести перестановки в своем кабинете и отправить в отставку руководителя аппарата и советника по национальной безопасности Милоша Анджича, старшего советника по внешней политике Александру Николич, заместителя руководителя аппарата Ану Йованчич и старшего советника Биляану Богичевич», — сказал собеседник агентства.
По его словам, эти люди «считаются пророссийскими политиками и ранее работали в кабинете бывшего вице-премьера Сербии Александара Вулина». «Все они — сербские „силовики“ с опытом работы в структурах безопасности, начавшие карьеру в Министерстве внутренних дел», — информировал источник ТАСС.
«Этим шагом Запад пытается ослабить связи Сербии с Россией, — пояснил он. — Кабинет премьер-министра может фактически заблокировать любые решения правительства, включая вопросы, касающиеся санкций или антироссийских деклараций. Таким образом, если эти люди будут отстранены, в правительстве не останется никого, кто мог бы препятствовать принятию антироссийских решений».
При этом собеседник агентства уточнил, что «президент Сербии Александар Вучич в этом процессе участия не принимает».
