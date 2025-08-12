0
НОВОСТИ

Шор призвал сторонников молдавского блока «Победа» к гражданскому неповиновению

15:32 12.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Лидер блока оппозиционных партий «Победа» Илан Шор призвал своих сторонников начать кампанию гражданского неповиновения в Молдавии в знак протеста против действий властей.

«Сегодня я открыто призываю всех к акции полного гражданского неповиновения. Месяц не платите налоги, не делайте ничего из того, что требует государство. Через месяц мы вынесем эту желтую дрянь (желтый — цвет политической символики правящей Партии действия и солидарности — прим. ТАСС), и я вам даю свое мужское слово», — сказал Шор в видеообращении, которое распространила пресс-служба блока. Он призвал жителей страны принять участие в массовой акции протеста 16 августа в центре Кишинева, отметив, что численность полиции в стране составляет около 10 тыс. человек, тогда как население превышает 2 млн.

