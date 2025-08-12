АПК РФ в 2025г сократил площади под кормовыми культурами на 6,1%

15:00 Источник: Интерфакс

Посевные площади под кормовыми культурами в АПК РФ в 2025 году сократились на 6,1%. Как сообщает Росстат, они составили 11,509 млн га против 12,263 млн га в 2024 году.

В том числе посевы однолетних трав уменьшились до 2,253 млн га с 2,563 млн га в 2024 году, кукурузы на корм - до 1,265 млн га с 1,366 млн га. Площади под многолетними беспокровными травами составили 618 тыс. га против 666 тыс. га в 2024 году.

Самую большую долю в посевах кормовых культур занимают многолетние травы посева прошлых лет. В 2025 году их площадь уменьшилась до 7,265 млн га с 7,53 млн га годом ранее.