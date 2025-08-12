0
Заммэра Ракова: Бесплатная эндоскопия в Москве стала в разы доступнее благодаря модернизации медцентров и поликлиник

15:08 12.08.2025

В Москве эдоскопическая диагностика стала максимально доступной для горожан, заявила заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова. По ее словам, все пациенты, которым по показаниям назначены такие исследования, могут пройти его без долгого ожидания.

"Благодаря созданию сети современных эндоскопических центров, переоснащению поликлиник и системному внедрению «цифры» в работу врачей мы сократили сроки ожидания диагностики ЖКТ до нескольких дней, - сообщила заммэра. - Это особенно важно для раннего выявления онкологических заболеваний – теперь каждый пациент с направлением может пройти обследование максимально оперативно. Помимо того, что мы обеспечили высокую доступность исследований по показаниям, наши ресурсы также позволяют проводить и проактивные программы. Только за последние два месяца более 22 тыс. москвичей воспользовались возможностью бесплатной диагностики онкологии ЖКТ в рамках нашего пилотного профилактического проекта".

Как заявила Ракова, 40% обследованных получили своевременное предупреждение о наличии у них хеликобактерной инфекции, что позволяет предотвратить развитие серьезных заболеваний.

С момента запуска проекта на гастро- и колоноскопию записались уже более 70 тыс. горожан. Сделать запись можно онлайн, все процедуры выполняются бесплатно, по ОМС, и не требуют госпитализации: гастроскопия проходит под местной анестезией, а гастро- и колоноскопия – под мягкой седацией. В среднем на гастроскопию в поликлинике уходит не более 30 мин. При проведении исследования под седацией в пациенту требуется не более 2 часов. Во время диагностики также проводится экспресс-тест на наличие хеликобактер пилори – бактерии, способной вызывать хронический гастрит и существенно повышающей риск онкологии желудка.

