Швейцария снизила потолок цен на российскую нефть до $47,6 вслед за Евросоюзом
17:00 12.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Швейцария понизила потолок цен на российскую нефть с $60 до $47,6 за баррель вслед за Европейским союзом. Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства страны на его официальном сайте.
Уточняется, что новые ценовые ограничения выступают в силу 3 сентября.
