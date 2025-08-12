0
НОВОСТИ

Швейцария снизила потолок цен на российскую нефть до $47,6 вслед за Евросоюзом

17:00 12.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Швейцария понизила потолок цен на российскую нефть с $60 до $47,6 за баррель вслед за Европейским союзом. Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства страны на его официальном сайте.

Уточняется, что новые ценовые ограничения выступают в силу 3 сентября.

