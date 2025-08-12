0
НОВОСТИ

КНР разрывает контакты с президентом Чехии из-за его встречи с далай-ламой — МИД

16:12 12.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Китая отказываются поддерживать какие-либо контакты с президентом Чехии Петром Павелом из-за его встречи с далай-ламой XIV, которая нанесла ущерб суверенитету Китая. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.

«Несмотря на представления, которые мы неоднократно делали [чешской стороне], а также решительный протест Китая, президент Чехии Петр Павел настоял на встрече с далай-ламой в Индии. Это серьезное нарушение политических обязательств властей Чехии перед китайским правительством, нанесение ущерба суверенитету и территориальной целостности КНР, — подчеркнул он, комментируя поездку чешского лидера. — В связи с провокационными действиями Петра Павела Китай принял решение не поддерживать с ним никаких контактов».

Как уточнил официальный представитель, Пекин в очередной раз официально выразил Праге категорическое недовольство.

