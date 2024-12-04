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Китай испытывает огромные побочные эффекты от украинского кризиса — издание КНР

12:05 04.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китай испытывает крайне значительные негативные побочные эффекты от украинского кризиса, который возник по вине США. Об этом пишут авторы газеты China Daily.

«Китай не относится к сторонам, вовлеченным в [украинский] кризис, и ничего не выигрывает от него. Напротив, будучи второй по величине экономикой мира, КНР страдает от огромных побочных эффектов», — говорится в редакционной статье издания, посвященной недавнему визиту в Китай министра иностранных дел Германии Анналены Бербок.

Как уточняется в материале, в частности, КНР «испытывает постоянное давление» из-за односторонних санкций, введенных Соединенными Штатами и их союзниками против России. Кроме того, Пекин ощущает «старательные усилия Вашингтона», пытающегося очернить китайскую сторону, а также представить ее как «пособника специальной военной операции».

«На самом деле именно США извлекают выгоду из кризиса, который сами же создали», — подчеркивается в статье.

Авторы отмечают, что, продемонстрировав «ценную самостоятельность в вопросе о тарифах Евросоюза на электромобили китайского производства», ФРГ сможет проявить «аналогичную стратегическую независимость» и в решении таких злободневных вопросов, как украинский кризис. «Пекин ни в коем случае не призывает Берлин сделать выбор между Китаем и США, но побуждает его объективно оценить ситуацию, в которой оказались Германия и Европа в целом, увидеть другую сторону медали в связи с российско-украинским конфликтом», — пишут они.

В статье также говорится, что украинский кризис не возник бы, если бы ведущие державы, в частности Соединенные Штаты, «отложили в сторону сиюминутные эгоистические интересы и работали вместе на общее благо мира». «Германия должна взаимодействовать с Китаем и другими миролюбивыми странами, чтобы помочь подготовить стол для переговоров о прекращении огня между Россией и Украиной, отказавшись от проповеди „либо ты за столом, либо в меню“, — считают авторы газеты.

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