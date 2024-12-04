Парламент Южной Кореи запретил военным и полиции заходить в здание

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Национальное собрание Республики Корея ввело полный запрет на посещение своего здания военными, полицией, а также сотрудниками министерства национальной обороны. Об этом сообщил руководитель секретариата парламента Ким Мин Ги.

«Секретариат Национального собрания ввел полный запрет на вход в здание парламента сотрудникам министерства национальной обороны, военнослужащим, охране Национального собрания, в том числе полиции, которые незаконно проникли на его территорию», — приводит слова Ким Мин Ги газета «Чунан ильбо», уточняя, что запрет распространяется на всех военных и полицейских.

По словам Ким Мин Ги, эта экстренная мера вступила в силу в среду, сроки ее действия не уточняются. Решение направлено на обеспечение безопасности депутатов и нормальной работы парламента, уточнил политик.