Парламент Южной Кореи запретил военным и полиции заходить в здание
12:32 04.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Национальное собрание Республики Корея ввело полный запрет на посещение своего здания военными, полицией, а также сотрудниками министерства национальной обороны. Об этом сообщил руководитель секретариата парламента Ким Мин Ги.
«Секретариат Национального собрания ввел полный запрет на вход в здание парламента сотрудникам министерства национальной обороны, военнослужащим, охране Национального собрания, в том числе полиции, которые незаконно проникли на его территорию», — приводит слова Ким Мин Ги газета «Чунан ильбо», уточняя, что запрет распространяется на всех военных и полицейских.
По словам Ким Мин Ги, эта экстренная мера вступила в силу в среду, сроки ее действия не уточняются. Решение направлено на обеспечение безопасности депутатов и нормальной работы парламента, уточнил политик.
НОВОСТИ
- 13:05 04.12.2024
- Министр обороны Южной Кореи извинился перед гражданами и подал в отставку — Рёнхап
- 13:00 04.12.2024
- В мире нет «избытка ПВО» для Украины, но страны НАТО «поставят, что смогут» — Рютте
- 12:20 04.12.2024
- Нельзя ожидать, что инфляция «рассосется сама собой» — Набиуллина
- 12:05 04.12.2024
- Китай испытывает огромные побочные эффекты от украинского кризиса — издание КНР
- 12:00 04.12.2024
- 1 600 боевиков уничтожены за неделю вследствие ударов ВС Сирии при поддержке ВКС РФ
- 11:32 04.12.2024
- Бюджет РФ будет исполнен при любом курсе рубля — Силуанов
- 11:20 04.12.2024
- НАТО планирует создать флот безэкипажных судов на Средиземном и Балтийском морях
- 11:05 04.12.2024
- Медведев предрек Зеленскому позорную эмиграцию или казнь
- 11:00 04.12.2024
- Оппозиция в Южной Корее начала процедуру импичмента президента — Рёнхап
- 10:32 04.12.2024
- Отставной адмирал США заявил о неопределенном будущем союза Сеула и Вашингтона — ABC
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать