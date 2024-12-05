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НОВОСТИ

В Польше пообещали, что ЕС обеспечит передачу Киеву $50 млрд независимо от позиции США

10:32 05.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ЕС гарантирует передачу Киеву займа в $50 млрд даже в случае отказа США участвовать в кредитовании Украины после вступления в должность избранного президента Дональда Трампа. Об этом заявил заместитель министра финансов Польши Павел Карбовник.

«Мы в ЕС примем меры, чтобы гарантировать, что $50 млрд поступят на Украину независимо от [позиции] Трампа», — приводит его слова европейское издание Politico. По оценкам замглавы польского финансового ведомства, «существует риск того», что Трамп после вступления в должность главы государства выйдет из соглашения Группы семи (G7) о предоставлении Киеву кредита за счет доходов от замороженных на Западе российских активов.

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