Более 96% работающих в РФ японских компаний пострадали от санкций и ответных мер

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 96% японских компаний, работающих в России, пострадали от антироссийских санкций и ответных мер Москвы. Такой вывод содержится в исследовании Японской организации по развитию внешней торговли (ДЖЕТРО) на тему деятельности японских компаний на российском рынке в 2024 году.

Почти 65% компаний пояснили, что это выражается в снижении продаж на российском рынке, а для 61,4% — в «понижении приоритета ведения бизнеса в России». 33,3% компаний, принявших участие в опросе, отметили отказ от новых инвестиционных проектов, 29,8% — задержки в оплате, 22,8% — снижение продаж в результате сокращения экспорта.

Вместе с тем, как отметили авторы исследования, высказываются опасения в связи с «доминированием китайских компаний» и «ценовой конкуренции с параллельным импортом» в условиях ухода с российского рынка или приостановки продаж со стороны европейских, американских и японских компаний.

Опрос проводился с 4 до 24 сентября текущего года. В нем приняли участие 59 из 83 компаний, которым были разосланы анкеты.