0
0
55
НОВОСТИ

Более 96% работающих в РФ японских компаний пострадали от санкций и ответных мер

13:32 05.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 96% японских компаний, работающих в России, пострадали от антироссийских санкций и ответных мер Москвы. Такой вывод содержится в исследовании Японской организации по развитию внешней торговли (ДЖЕТРО) на тему деятельности японских компаний на российском рынке в 2024 году.

Почти 65% компаний пояснили, что это выражается в снижении продаж на российском рынке, а для 61,4% — в «понижении приоритета ведения бизнеса в России». 33,3% компаний, принявших участие в опросе, отметили отказ от новых инвестиционных проектов, 29,8% — задержки в оплате, 22,8% — снижение продаж в результате сокращения экспорта.

Вместе с тем, как отметили авторы исследования, высказываются опасения в связи с «доминированием китайских компаний» и «ценовой конкуренции с параллельным импортом» в условиях ухода с российского рынка или приостановки продаж со стороны европейских, американских и японских компаний.

Опрос проводился с 4 до 24 сентября текущего года. В нем приняли участие 59 из 83 компаний, которым были разосланы анкеты.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

13:33 05.12.2024
США теряют технологическое лидерство
0
60
13:20 05.12.2024
Товарооборот Белоруссии и РФ в 2024 году обновит исторический максимум — Лукашенко
0
102
13:13 05.12.2024
Программа энергоперехода стала санкционным барьером для 88% населения Земли, заявил глава «Роснефти»
0
108
13:08 05.12.2024
Игорь Сечин рассказал о бегстве «зеленого» доллара от «зеленой» повестки
0
126
13:05 05.12.2024
Российские средства ПВО сбили за сутки 101 украинский беспилотник
0
121
13:00 05.12.2024
Вакцинация взрослого населения России против кори тоже нужна — Онищенко
0
116
12:44 05.12.2024
Призывы отказаться от ископаемого топлива из-за его влияния на климат научно необоснованны – Игорь Сечин
0
152
12:32 05.12.2024
Рассматриваемый на пост шефа Пентагона Десантис скептически относится к помощи ВСУ — Axios
0
163
12:20 05.12.2024
Объем ФНБ на 1 декабря составил 13,097 трлн руб. — Минфин РФ
0
178
12:06 05.12.2024
К 2050 году в мире будут потреблять до 20 млн баррелей нефти в сутки – Игорь Сечин
0
185

Возврат к списку