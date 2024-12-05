США теряют технологическое лидерство
13:33 05.12.2024
США уже не смогут остановить развитие Китая, поскольку стремительно теряют первенство в технологическом секторе мировой экономики, считает глава «Роснефти» Игорь Сечин. В своем докладе «Прощание с иллюзиями. Мировая энергетика в ловушке Фукидида», представленном на XVII Веронском Евразийском экономическом форуме, он заявил, что провал протекционистской политики США сегодня очевиден.
«За более чем 6 лет с момента ввода торговых ограничений в США снизились объемы промышленного производства, сократилась доля рабочей силы, занятой в промышленности, и значительно вырос торговый дефицит», – констатировал Сечин. По его словам, в топ-10 десятке крупнейших американских компаний по рыночной капитализации только Tesla сегодня имеет собственное производство в США, а титаны американской промышленности Boeing и Intel оказались в глубочайшем кризисе, их рыночная стоимость за пять лет уменьшилась в 2 раза. «Причина проста: поставив во главу угла цель улучшения финансовых результатов за счет сокращения инвестиций в новые разработки, компании прекратили быть высокотехнологичными и потеряли доверие инвесторов», – уверен Сечин.
Он обратил внимание на то, что сегодня в Китае, а не в США, располагается более 70% мировых мощностей по изготовлению оборудования альтернативной энергетики. Попытки американских властей спасти ситуацию с помощью использования новых законов оказались запоздалыми. «Согласно расследованию Financial Times, за первый год работы Закона о снижении инфляции 40% объявленных проектов были приостановлены или отменены», – сообщил Сечин.
XVII Веронский Евразийский экономический форум проходит 5–6 декабря, в нем участвуют представители государственных ведомств и предпринимательских кругов из Европы и Азии.
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