Сергей Чемезов вручил «Технологии» орден «За доблестный труд»
18:16 05.12.2024
Обнинское научно-производственное предприятие «Технология» им. А.Г. Ромашина (входит в Ростех) указом Президента Российской Федерации удостоено ордена «За доблестный труд». В ходе торжественной церемонии государственную награду вручил генеральный директор Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов.
«Технология» разрабатывает инновационные неметаллические материалы, имеет мощную научную базу, множество изобретений, ноу-хау и патентов. С 2007 года только для космической отрасли здесь запатентовано 419 изобретений. В продуктовую линейку предприятия входит уникальная техническая керамика, композиционные материалы для авиации, транспорта, космического ракетостроения и других передовых отраслей машиностроения.
Например, сверхпрочный фонарь кабины истребителя 5 поколения Су-57. Он обладает высокими оптическими свойствами и помогает снизить заметность самолета. Еще один продукт – головные обтекатели для новых космических ракет «Ангара». Изделия выдерживают экстремальные нагрузки, например – нагрев до 700 градусов Цельсия. Обтекатель достигает высоты пятиэтажного дома, его вес – всего 1100 кг. Также «Технология» производит из композитов элементы современных авиадвигателей – звукопоглощающие и прирабатываемые панели. До 2028 года производитель планирует почти в 2 раза увеличить поставки комплектов для ПД-8, для ПД-14 – в 8 раз.
«Технология» создает по-настоящему инновационную продукцию. Этому помогает формат научно-производственного предприятия, который дает возможность максимально сократить путь от научной разработки до реального внедрения. Сейчас, когда перед страной стоят масштабные задачи по импортозамещению и наращиванию собственного производства, такой подход особенно актуален. Предприятие ведет работы сразу по нескольким важнейшим направлениям. Например, решает задачу по обеспечению российского авиастроения полимерными и алюминиевыми силовыми сотовыми заполнителями. Такой материал, с одной стороны, позволяет уменьшить вес воздушного судна, с другой – дает необходимую прочность. Здесь уже есть значительные успехи – с 2021 года «Технология» увеличила объемы производства более чем в 3 раза», – сказал генеральный директор Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов.
Кроме того, «Технология» выпускает остекление для гражданских авиалайнеров. До 2028 планируется увеличить объемы производства изделий для «Суперджетов» – в 2,5 раза, для МС-21 – более чем в 11 раз. Всего специалисты «Технология» разработали более 100 видов изделий для авиационной техники.
«Год 65-летия ознаменован не только полученной сегодня наградой. Это и успешная работа по импортозамещению остекления кабины пилотов авиалайнеров «Суперджет» и МС-21, разработки в области технической керамики и продукции из этих материалов. При этом мы уже давно работаем на отечественном сырье и с российскими материалами. У нас нет «проходных» проектов. Мы беремся за самые сложные, необходимые для развития российской экономики задачи. Те, которые требуют высокого производственного и научного потенциала», – сказал генеральный директор ОНПП «Технология» Андрей Силкин.
Производитель также поставляет остекление для скоростных поездов, метропоездов «Москва-2024», экспортных «Минск-2024» и других моделей. Среди изделий есть образцы, которые могут выдержать попадание дюралевой болванки весом 1 кг на скорости более 500 км/ч.
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