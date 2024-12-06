Портфель ответственного финансирования Сбера превысил 3,7 триллиона рублей
13:10 06.12.2024
Объем портфеля ответственного финансирования Сбера вырос на 27% с начала года и достиг 3,7 трлн руб. Об этом сообщил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин в ходе Дня инвестора. Как отметил Александр Ведяхин, интерес бизнеса вырос и к некредитным ESG-продуктам, объем продаж которых превысил 2,5 млрд руб. Причем доля малого и микробизнеса в данном сегменте увеличилась до 49%, тогда как в 2023 году около 90% выручки приходилось на крупный и средний бизнес, добавил он. Чаще всего некредитные ESG-продукты приобретали компании, занятые в пищевой промышленности, розничной торговли и сфере услуг.
Кроме того, Сбер одним из первых на рынке автоматизировал процесс сбора и мониторинга ESG-данных, в том числе данных для расчетов парниковых газов. Как пояснил Александр Ведяхин, этот подход отвечает тренду в части ужесточения требований регуляторов к обязательному раскрытию нефинансовой отчетности публичными компаниями и рекомендациям по учету ESG-рисков. Так, в этом году Сбер впервые подготовил годовой отчет с помощью автоматизированной системы КОСМОС, а также пилотировал ежеквартальный сбор данных в рамках подготовки к МСФО.
Также в ходе обновления Стратегии 2026, нацеленной на трансформацию Сбера в человекоцентричную компанию, была обновлена Стратегия устойчивого развития и утверждены стратегические приоритеты и климатические цели. Так, в 2025 году Сбер планирует создать Лабораторию зеленых технологий, в фокусе которой будет разработка цифровых решений, в том числе на базе искусственного интеллекта, работающих на благо человека и окружающей среды.
«Мы поддерживаем развитие зеленой экономики в России, финансируя проекты в области устойчивого развития, включая зеленое строительство, социальные инициативы и повышение энергоэффективности, – отметил Александр Ведяхин. – Наш портфель ответственного финансирования превысил 3,7 трлн руб. При этом основную долю составили ESG-кредиты, а объем социальных кредитов увеличился вдвое. Одновременно мы продолжаем помогать бизнесу в вопросах, связанных с устойчивым развитием, предоставляем некредитные ESG-продукты. Объем продаж некредитных ESG-продуктов бизнесу превысил 2,5 млрд руб. Впереди у нас новый проект: мы планируем стать центром компетенций в области зелёных технологий, создав Лабораторию зеленых технологий».
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