ВС РФ уничтожили 8 безэкипажных катеров ВСУ — МО РФ
14:32 06.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские войска за минувшую неделю уничтожили восемь безэкипажных катеров Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщили в Минобороны РФ.
«Морской авиацией Черноморского флота уничтожены восемь безэкипажных катеров ВСУ», — говорится в сообщении.
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