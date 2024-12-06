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НОВОСТИ

ВС РФ уничтожили 8 безэкипажных катеров ВСУ — МО РФ

14:32 06.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские войска за минувшую неделю уничтожили восемь безэкипажных катеров Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщили в Минобороны РФ.

«Морской авиацией Черноморского флота уничтожены восемь безэкипажных катеров ВСУ», — говорится в сообщении.

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