Песков прокомментировал возможность размещения «Орешника» в Белоруссии

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Решение о том, может ли Белоруссия разместить у себя российский ракетный комплекс средней дальности «Орешник» при необходимости, может быть принято только президентами двух стран. На это указал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Такие решения принимают президенты двух стран, руководствуясь соображениями национальной безопасности», — сказал представитель Кремля в ответ на вопрос, согласится ли РФ на размещение «Орешника» в Белоруссии, если Минск об этом попросит.