Песков прокомментировал возможность размещения «Орешника» в Белоруссии
16:00 06.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Решение о том, может ли Белоруссия разместить у себя российский ракетный комплекс средней дальности «Орешник» при необходимости, может быть принято только президентами двух стран. На это указал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Такие решения принимают президенты двух стран, руководствуясь соображениями национальной безопасности», — сказал представитель Кремля в ответ на вопрос, согласится ли РФ на размещение «Орешника» в Белоруссии, если Минск об этом попросит.
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