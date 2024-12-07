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НОВОСТИ

Игорь Сечин на Дохийском форуме рассказал, как санкции разрушают глобальный рынок

16:43 07.12.2024

В современном мире политические решения зачастую принимаются из-за экономической подоплеки, заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин на Дохийском форуме. По его словам, сейчас мировая система, построенная на доминировании США и их союзников, оказалась в стадии болезненной трансформации. В своем докладе на форуме Сечин напомнил, что в прошлом скрывать экономические мотивы войн было не принято. «Завоевания торговых путей и военной добычи, походы за рабами, золотом и пряностями, в конце концов все колониальные войны – это откровенное ограбление, которое продолжалось на протяжении сотен лет, правда и тогда прикрываемое религиозной или цивилизаторской миссией. Об этом хорошо знают ацтеки, майя и инки», - заявил глава «Роснефти», по словам которого, тотальное политическое, идеологическое прикрытие истинных интересов войны – это традиция, которая не просто сохранилась, но и со временем приобрела совершенные формы.

«До сих пор в конституции США сохранилась 14-я поправка, запрещающая требование компенсации за освобожденных рабов, считавшихся имуществом владельца», - напомнил Игорь Сечин. По его словам, Первая мировая война начиналась как война за передел колоний между старыми колонизаторами и новыми, обиженными при первичном разделе мира, а ограбление побежденной Германии стало одной из причин, приведших ко Второй мировой войне. В результате США получили колоссальные экономические преимущества перед разрушенной войной экономикой старой Европы. «Это система, построенная на абсолютном господстве США и их союзников, переживает болезненную трансформацию, которую мы сейчас и наблюдаем», - заявил Сечин.

По словам Сечина, санкции уничтожают институт контрактных обязательств, саму правовую систему, а в итоге и сам глобальный рынок. Также конкурентную среду разрушает создание преференций и льгот и введение санкций со стороны США и их союзников. «Санкции уничтожают незыблемый ранее институт контрактных обязательств, саму правовую систему, и, как следствие, социальную сферу, а в итоге и сам глобальный рынок», - уверен Сечин.

«К сожалению, энергетика в силу своей востребованности стала инструментом особого внимания и давления, - уверен глава «Роснефти». - Передел мирового энергорынка в результате массированного применения санкций, уничтожения конкуренции, разрушения долгосрочных контрактов, цепочек поставок характеризуется сегодня волатильностью цен, рисками дефицита, ложными целями «зеленого» перехода».

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