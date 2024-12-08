Сирия, Дамаск. Масштабного пожара во дворце Асада нет, стрельба на улицах прекратилась

17:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Масштабного пожара во дворце Башара Асада в Дамаске не было, небольшое возгорание в одном из залов быстро потушили. Об этом ТАСС сообщили очевидцы.

«Никакого масштабного пожара в резиденции Асада не было и нет. Горели какие-то вещи в одном из залов, быстро потушили», — сказал собеседник агентства.

Стрельба в сирийской столице прекратилась, с началом комендантского часа улицы опустели. Об этом сообщили ТАСС очевидцы.

«Комендантский час в Дамаске начался. Не припомним такой тишины на улицах. Ни людей, ни машин, очень-очень тихо. Стрельбы нет. Все закончилось», — сказал собеседник агентства.