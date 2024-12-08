Сирия, Дамаск. Масштабного пожара во дворце Асада нет, стрельба на улицах прекратилась
17:05 08.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Масштабного пожара во дворце Башара Асада в Дамаске не было, небольшое возгорание в одном из залов быстро потушили. Об этом ТАСС сообщили очевидцы.
«Никакого масштабного пожара в резиденции Асада не было и нет. Горели какие-то вещи в одном из залов, быстро потушили», — сказал собеседник агентства.
Стрельба в сирийской столице прекратилась, с началом комендантского часа улицы опустели. Об этом сообщили ТАСС очевидцы.
«Комендантский час в Дамаске начался. Не припомним такой тишины на улицах. Ни людей, ни машин, очень-очень тихо. Стрельбы нет. Все закончилось», — сказал собеседник агентства.
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