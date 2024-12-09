Взятки составляют более половины всех коррупционных преступлений — Краснов

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Взяточничество составляет более половины коррупционных преступлений. Об этом сообщил генпрокурор России Игорь Краснов в интервью ТАСС к Международному дню борьбы с коррупцией.

«Взяточничество — одно из самых распространенных коррупционных преступлений. В последние годы его доля в общем массиве коррупционной преступности составляет более половины», — сказал он.