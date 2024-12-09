Взятки составляют более половины всех коррупционных преступлений — Краснов
10:00 09.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Взяточничество составляет более половины коррупционных преступлений. Об этом сообщил генпрокурор России Игорь Краснов в интервью ТАСС к Международному дню борьбы с коррупцией.
«Взяточничество — одно из самых распространенных коррупционных преступлений. В последние годы его доля в общем массиве коррупционной преступности составляет более половины», — сказал он.
НОВОСТИ
- 10:32 09.12.2024
- Более 158 млрд руб. украдено у россиян кибермошенниками за 10 месяцев 2024 года
- 10:20 09.12.2024
- Tекущий год станет самым жарким за всю историю метеонаблюдений — европейские метеорологи
- 10:05 09.12.2024
- Кабмин РФ подготовил поправки о досудебной заморозке похищенных средств
- 09:32 09.12.2024
- Зеленский признает, что Украине пора начать переговоры с РФ — Трамп
- 09:20 09.12.2024
- Армия Израиля вошла на территорию Сирии за пределами Голан — NYT
- 09:05 09.12.2024
- Асад с семьей прибыл в Москву — источник в Кремле
- 09:00 09.12.2024
- Над Астраханской, Белгородской и Ростовской областями сбиты 13 украинских БПЛА
- 21:10 08.12.2024
- Военным базам РФ в Сирии гарантирована безопасность – источник ТАСС
- 20:50 08.12.2024
- Минск, в отличие от Варшавы, не создает наступательные силы - МО Белоруссии
- 17:05 08.12.2024
- Сирия, Дамаск. Масштабного пожара во дворце Асада нет, стрельба на улицах прекратилась
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать