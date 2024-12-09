Кабмин РФ подготовил поправки о досудебной заморозке похищенных средств

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности сегодня рассмотрит пакет законопроектов, который позволит правоохранителям без суда блокировать на 10 дней подозрительные счета. Это следует из материалов, которые есть в распоряжении ТАСС.

Меру предлагается ввести с 1 сентября 2025 года. Речь идет о средствах, которые выглядят как похищенные у граждан, или о счетах, которые могли быть использованы для преступления. Приостанавливать операции с такими средствами смогут следователи и дознаватели с согласия руководства и в случаях, «не терпящих отлагательства». За 10 дней блокировки правоохранители должны «направить в суд ходатайство о наложении ареста на рассматриваемое имущество».

«Инициативой не предлагается безосновательно блокировать все счета гражданина: следователь или дознаватель сможет принимать решение о приостановлении операций в пределах суммы денежных средств, полученных в результате совершения преступления», — уточняется в материалах. Изменения вносятся в Уголовно-процессуальный кодекс России, законы «О связи», «О банках и банковской деятельности». Они подготовлены МВД, Минцифры и Минфином соответственно.