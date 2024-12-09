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НОВОСТИ

Сергей Собянин открыл Музей героизма на ВДНХ

14:26 09.12.2024

В День Героев Отечества в Москве открылся Музей героизма. Экспозиция размещена в отреставрированном павильоне № 59 «Зерно» на ВДНХ. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, центральная экспозиция музея посвящена специальной военной операции. «Она расскажет о подвиге наших героев, наших ребят, которые на боевой линии защищают нашу родину, наше Отечество, нашу независимость, - заявил градоначальник. - И я надеюсь, что этот музей будет живым музеем, где можно общаться с современными героями, где наше подрастающее поколение будет вбирать нашу историю, наш дух и наши традиции».
Площадь основной экспозиции - примерно 1200 кв м, это мультимедийное пространство, разделенное на три части. Первая - «Становление героя» - отсылает к идеалам литературы и культуры, истории и современности, вторая - «Путь воина» - посвящена подвигам бойцов войск специального назначения, третья - «Подвиг» - раскрывает феномен повседневного трудового подвига. Часть экспозиции посвятили современным героям, среди которых врачи, волонтеры, деятели культуры, спасатели, сотрудники силовых структур, ученые.
Также в музее будет открыт медиацентр. Планируется, что Музей героизма смогут посещать примерно 150 тыс. человек ежегодно.

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