ВС РФ поразили ж/д объекты, обеспечивающие доставку западной техники ВСУ — МО РФ

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские войска нанесли поражение железнодорожным объектам, обеспечивающим доставку западной техники Вооруженным силам Украины (ВСУ), сообщили в Минобороны РФ.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, железнодорожным объектам, обеспечивающим доставку западной техники ВСУ, местам сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов, складу горючего, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 147 районах», — говорится в сообщении.