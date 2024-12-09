Нетаньяху заявил, что Голаны навсегда останутся под властью Израиля

22:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Израиль намерен навсегда сохранить под своим контролем Голанские высоты. Об этом заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху.

«Мы все понимаем огромную важность нашего присутствия там, на Голанских высотах, а не у их подножия. Наши контроль и власть над Голанскими высотами обеспечивают нам безопасность. <…> Голанские высоты всегда будут частью Израиля», — сказал он на пресс-конференции.