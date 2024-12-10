Лукашенко подтвердил, что в Белоруссии есть ядерное оружие

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подтвердил, что в республике действительно есть ядерное оружие.

«Я сюда ввез ядерные боеголовки. Не один десяток штук. Многие пишут: „А, это шутка, никто ничего не ввез“. Ввезли. А то, что они [оппоненты] говорят, что это шутка, значит, они прозевали. Они даже не заметили, как мы сюда их завезли», — сказал белорусский лидер в ходе рабочей поездки в Борисов, его слова приводит агентство БелТА.