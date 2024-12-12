0
0
91
НОВОСТИ

Сбер и Шанхайский исследовательский институт искусственного интеллекта стали партнерами

13:02 12.12.2024

На международной конференции AI Journey («Путешествие в мир искусственного интеллекта») Сбер и Шанхайский исследовательский институт искусственного интеллекта (SAIRI) заключили соглашение о намерениях. Документ подписали старший вице-президент, руководитель блока «Технологическое развитие» Сбербанка Андрей Белевцев и президент института Сун Хайтао.

Стороны будут вместе готовить научные статьи, проводить исследования и проекты по разработке языковых моделей, робототехнике и в области здравоохранения. Также в планах – работа над созданием руководств, рекомендаций и этических стандартов в области искусственного интеллекта, взаимодействие через международные платформы и организации в сфере AI и, наконец, программы научного обмена и визиты исследовательских групп.

«Мы расширяем пул наших международных партнеров по AI-исследованиям и рады, что к их числу присоединился Шанхайский исследовательский институт искусственного интеллекта, – прокомментировал Андрей Белевцев. – У нас большие планы по работе в ключевых для этой сферы направлениях: от разработки языковых моделей до формирования единых стандартов AI-этики. Уверен, наше сотрудничество ускорит создание SOTA-решений и станет драйвером развития искусственного интеллекта в наших странах».

«Партнерство со Сбером является важной вехой в глобальном сотрудничестве в области искусственного интеллекта, – отметил Сун Хайтао. – Объединяя надежную экосистему искусственного интеллекта в Китае (Шанхай) с технологическим лидерством Сбера, мы стремимся к прорывным достижениям в области здравоохранения, основанного на AI-технологиях, языковых моделей и робототехники. Вместе мы установим новые этические стандарты и ускорим разработку устойчивых технологий на благо человечества. Данное сотрудничество соответствует нашему стремлению преодолеть технологические разрывы по всему миру и содействовать равному доступу к достижениям искуственного интеллекта».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:05 24.01.2024
КНДР запустила несколько крылатых ракет в сторону Желтого моря — Рёнхап
0
9192
09:32 24.01.2024
Жители Николаева отмечают большие колонны техники ВСУ, идущие в сторону Херсонской области
0
9588
09:05 24.01.2024
Силы ПВО РФ перехватили 4 украинских дрона над Орловской областью
0
9027
20:00 23.01.2024
ВМФ РФ получит первый боевой ледокол «Иван Папанин» в этом году — главком
0
9285
17:00 23.01.2024
В подконтрольном Киеву городе Херсоне вновь слышны взрывы
0
9201
14:32 23.01.2024
ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием по объектам ВПК Украины
0
9214
13:00 23.01.2024
Удар ВС РФ по Киеву и Харькову нельзя считать ответом на удар ВСУ по Донецку — Песков
0
9180
12:32 23.01.2024
НАТО подписала контракт на $1,2 млрд на закупку боеприпасов калибра 155 мм
0
9238
12:05 23.01.2024
Белгородскую область атаковали более десяти украинских беспилотников за сутки
0
9129
10:20 23.01.2024
В Белоруссии началась штабная тренировка Вооруженных сил — Минобороны
0
9088

Возврат к списку