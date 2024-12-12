Сбер и Шанхайский исследовательский институт искусственного интеллекта стали партнерами
13:02 12.12.2024
На международной конференции AI Journey («Путешествие в мир искусственного интеллекта») Сбер и Шанхайский исследовательский институт искусственного интеллекта (SAIRI) заключили соглашение о намерениях. Документ подписали старший вице-президент, руководитель блока «Технологическое развитие» Сбербанка Андрей Белевцев и президент института Сун Хайтао.
Стороны будут вместе готовить научные статьи, проводить исследования и проекты по разработке языковых моделей, робототехнике и в области здравоохранения. Также в планах – работа над созданием руководств, рекомендаций и этических стандартов в области искусственного интеллекта, взаимодействие через международные платформы и организации в сфере AI и, наконец, программы научного обмена и визиты исследовательских групп.
«Мы расширяем пул наших международных партнеров по AI-исследованиям и рады, что к их числу присоединился Шанхайский исследовательский институт искусственного интеллекта, – прокомментировал Андрей Белевцев. – У нас большие планы по работе в ключевых для этой сферы направлениях: от разработки языковых моделей до формирования единых стандартов AI-этики. Уверен, наше сотрудничество ускорит создание SOTA-решений и станет драйвером развития искусственного интеллекта в наших странах».
«Партнерство со Сбером является важной вехой в глобальном сотрудничестве в области искусственного интеллекта, – отметил Сун Хайтао. – Объединяя надежную экосистему искусственного интеллекта в Китае (Шанхай) с технологическим лидерством Сбера, мы стремимся к прорывным достижениям в области здравоохранения, основанного на AI-технологиях, языковых моделей и робототехники. Вместе мы установим новые этические стандарты и ускорим разработку устойчивых технологий на благо человечества. Данное сотрудничество соответствует нашему стремлению преодолеть технологические разрывы по всему миру и содействовать равному доступу к достижениям искуственного интеллекта».
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