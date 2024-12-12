Медведев считает «безрадостными» возможные последствия событий в Сирии

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Зампред Совбеза РФ, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев поделился своим видением ситуации в Сирии. Политик считает «безрадостными» возможные последствия событий в Сирии, так как единство страны вряд ли удастся сохранить. Об этом он рассказал журналистам.

«Последствия всего этого безрадостные, поскольку, несмотря на то, что сейчас говорится, очень слабы ожидания того, что единство Сирии удастся сохранить и что все те народы и представители разных вероучений смогут дальше продолжать совместное существование», — заявил он.

Медведев напомнил, что Россия в определенный период оказала достаточно серьезную поддержку администрации и правительству бывшего президента Сирии Башара Асада поскольку понимала, «какие угрозы для всего мира создает фрагментизация или тем более распад Сирии приблизительно по тому же сценарию, как в ряде других стран Ближнего Востока».