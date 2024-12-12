Дума отклонила проект, которым предлагалось сделать 31 декабря нерабочим праздничным днем

17:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госдума на пленарном заседании отклонила законопроект, которым предлагалось на постоянной основе сделать 31 декабря нерабочим праздничным днем.

Документ был внесен в Госдуму в декабре 2020 года группой депутатов от ЛДПР. Изменения предлагалось внести в Трудовой кодекс РФ.

Законопроект, в частности, предлагал установить новогодние каникулы в срок с 31 декабря по 6 января.