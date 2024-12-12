0
0
0
НОВОСТИ

Дума отклонила проект, которым предлагалось сделать 31 декабря нерабочим праздничным днем

17:40 12.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госдума на пленарном заседании отклонила законопроект, которым предлагалось на постоянной основе сделать 31 декабря нерабочим праздничным днем.

Документ был внесен в Госдуму в декабре 2020 года группой депутатов от ЛДПР. Изменения предлагалось внести в Трудовой кодекс РФ.

Законопроект, в частности, предлагал установить новогодние каникулы в срок с 31 декабря по 6 января.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

17:12 12.12.2024
На Украине заочно приговорили Володина к 15 годам тюрьмы
0
183
17:00 12.12.2024
Трамп назвал глупым решение об ударах вглубь РФ
0
238
16:46 12.12.2024
Ростех создает девелопера для решения жилищных вопросов специалистов
0
216
16:32 12.12.2024
Индиец Гукеш Доммараджу стал 18-м чемпионом мира по шахматам
0
243
16:12 12.12.2024
Российские войска освободили Новоивановку в Курской области
0
299
16:00 12.12.2024
Сергей Степашин предложил сделать День Конституции РФ выходным
0
280
15:32 12.12.2024
Медведев считает «безрадостными» возможные последствия событий в Сирии
0
343
15:30 12.12.2024
Сбер и Росзаповедцентр Минприроды РФ будут вместе разрабатывать зеленые технологии
0
307
15:12 12.12.2024
Работник шахты погиб после горного удара в Свердловской области
0
336
15:00 12.12.2024
Госдума приняла поправку об увеличении на 50% штрафа за езду с непристегнутым ремнем
0
360

Возврат к списку