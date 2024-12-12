В Москве наградили лауреатов Национальной премии «Лидеры искусственного интеллекта»

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Трое молодых ученых, пять субъектов РФ и пять отечественных компаний стали лауреатами Национальной премии «Лидеры искусственного интеллекта». Награждение прошло 12 декабря на международной конференции AI Journey.

Лауреатами премии «Лидеры ИИ» 2024 года в категории «Премия ученым» стали инженер-исследователь Сколтеха Никита Гущин – за разработку генеративных диффузионных моделей на основе задачи моста Шредингера, научный сотрудник Международной лаборатории стохастических алгоритмов и анализа многомерных данных НИУ ВШЭ Сергей Самсонов – за неасимптотический анализ стохастических алгоритмов и доктор компьютерных наук, руководитель группы «Прикладное NLP» в Институте AIRI, старший научный сотрудник ИСП РАН Елена Тутубалина – за разработку доверенных моделей и методов автоматической обработки неструктурированных данных в биомедицинской области. Каждый из трех победителей получил денежное вознаграждение в размере 1 млн руб.

В категории «Премия компаниям» лауреатами стали пять компаний, которые успешно внедрили ИИ-решения в собственные бизнес-процессы с ощутимым экономическим эффектом и продемонстрировали инновационные подходы к применению технологий машинного обучения. Гемотэк ИИ получил премию за разработку портативного глюкометра для неинвазивного определения уровня гликированного гемоглобина и глюкозы с использованием искусственных нейронных сетей. Альфа-Банк – за разработку алгоритмов машинного обучения для частичной автоматизации моделей ML. ЛУКОЙЛ – за создание решения по управлению разработкой зрелых месторождений с применением нейронных сетей. ГК «Крезол» – за создание робота-подборщика номенклатуры в химической промышленности. Институт проектирования, архитектуры и дизайна – за применение генеративного ИИ в генеральном проектировании.

Лауреатами «Лидеров ИИ» в категории «Премия регионам» стали субъекты РФ, которые успешно внедряют, используют и развивают инструменты и сервисы на базе ИИ в своих территориальных единицах. Среди регионов премией были отмечены: Липецкая область – за создание ML-модели по оценке стоимости земель сельскохозяйственного назначения, основанной на нейронных сетях; Московская область – за решение по контролю питания в образовательных и социальных учреждениях с помощью ИИ; Москва – за разработку сервиса искусственного интеллекта для анализа лучевых исследований в регионах России; Тульская область – за цифровое решение на основе искусственного интеллекта для проактивного наблюдения пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями; Тюменская область – за разработку информационной системы «Единый центр хранения и обработки данных систем видеонаблюдения Тюменской области».

Национальная премия за вклад в развитие технологий искусственного интеллекта «Лидеры ИИ» организована АНО «Цифровая экономика» и Альянсом в сфере искусственного интеллекта при поддержке правительства Российской Федерации и нацпроекта «Цифровая экономика». На торжественной церемонии вручения премии присутствовали министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Максут Шадаев, первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин, старший вице-президент, руководитель блока «Технологическое развитие» Сбербанка Андрей Белевцев, генеральный директор АНО «Цифровая экономика» Сергей Плуготаренко и директор по развитию технологий искусственного интеллекта «Яндекса» Александр Крайнов.

«Уже второй год подряд мы награждаем лауреатов Национальной премии «Лидеры ИИ», которая становится одним из драйверов развития искусственного интеллекта в стране. Чтобы перейти от точечных решений к массовому внедрению, технология должна развиваться на всех уровнях и стадиях. Должны быть исследователи, теоретические разработки которых ложатся в основу ИИ-продуктов и сервисов; предприятия, которые внедряют искусственный интеллект в бизнес-процессы; и регионы, которые встраивают апробированные технологии в процессы оказания услуг гражданам. Когда все три этих компонента постоянно совершенствуются и проактивно взаимодействуют, когда нет барьеров между этими уровнями – тогда государство делает колоссальный рывок и становится одним из ключевых претендентов на победу в глобальной гонке за лидером в искусственном интеллекте. Именно такую систему мы в России сейчас выстраиваем, – отметил Александр Ведяхин, первый заместитель председателя правления Сбербанка. – Я поздравляю всех лауреатов, всех лидеров ИИ и желаю им дальнейших успехов, ведь за каждым из представленных проектов стоят благополучие и качество жизни людей».

«Национальная премия «Лидеры ИИ» проходит уже во второй раз и собирает стабильно высокое число заявок – более 300 проектов от компаний, ученых и регионов, – рассказал Сергей Плуготаренко, генеральный директор АНО «Цифровая экономика». – Липецкая область, Москва и Тюменская область стали лауреатами второй год подряд. В числе лауреатов проекты, которые успешно развивают ИИ-технологии в здравоохранении, банковской сфере, дизайне и различных отраслях промышленности. Премия становится базой и источником лучших решений на основе ИИ, которые активно внедряются во все сферы жизни».