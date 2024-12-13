ВС РФ заблокировали группировку ВСУ под Кураховым в ДНР — силовики
11:20 13.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украинская группировка оказалась заблокированной в районе села Успеновка к югу от Курахова в ДНР, сообщили ТАСС в российских силовых структурах.
«На рубеже от сел Веселый Гай и до Успеновки южнее Курахова наши силы заблокировали противника. Выйти из огневого мешка невредимыми группировке, очевидно, не удастся», — сообщили в силовых структурах.
Там уточнили, что речь идет об огневом мешке протяженностью более 4 километров.
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