0
0
149
НОВОСТИ

«РН-Ванкор» построил на Таймыре «умные поселки» для вахтовых рабочих

13:02 13.12.2024

Нефтегазодобывающий актив «Роснефти» - компания «РН-Ванкор» - на Таймыре ввела в эксплуатацию три современных модульных вахтовых жилых городка. Все они оборудованы в рамках концепции «Умный поселок» – это не традиционные вагон-дома, а полноценные гостиничные комплексы, где используются современные цифровые и инновационные решения. Работа многофункциональной автоматизированной системы обеспечивается благодаря высокоскоростной внутренней сети Wi-Fi 6-го поколения.

Вахтовые жилые городки построены у аэропорта Норильска (на 167 койко-мест), в районе порта «Бухта Север» (на 206 койко-мест) и на Пайяхском месторождении, в районе будущей головной нефтеперекачивающей станции (на 256 мест).

Городки смонтированы из утепленных блок-модулей, они легко возводятся, долговечны, устойчивы к воздействию окружающей среды. Каждый модуль оснащен нужным людям бытовым и инженерным оборудованием, укомплектован мебелью и предметами быта. Корпуса соединены тепловыми переходами, что очень удобно для жизни в условиях Крайнего Севера, где температура может опускаться ниже 50 градусов. В жилых городках размещены общежития для вахтового персонала, а также офисные помещения, столовая, медпункт, фитнес-зал и конференц-зал.

Каждый жилец комплекса получает личную идентификационную карту. Все данные о ее использовании передаются в единую систему, которая централизует и проводит удаленные безналичные платежи за пользование внутренними сервисами. Например, в столовой терминал «Умная касса» с автоматизированным распознаванием блюд позволяет произвести бесконтактную оплату без участия кассиров.

Жильцы также могут пользоваться приложением на мобильном телефоне, позволяющим решить любые вопросы, связанные с работой вахтового городка. Например, оно позволяет посмотреть меню столовой, историю заказов, узнать баланс карты, направить запрос в «Единую диспетчерскую службу» и многое другое.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

14:12 13.12.2024
Пять атомных реакторов Украины снизили мощность после ударов по энергообъектам — МАГАТЭ
0
35
14:00 13.12.2024
Слова Трампа об опасности ударов вглубь РФ полностью совпадают с позицией Москвы — Песков
0
72
13:32 13.12.2024
Зеленский заявил об одном из самых масштабных ударов по энергетике Украины
0
157
13:30 13.12.2024
В Сбере прошло первое заседание Международного альянса в сфере искусственного интеллекта
0
119
13:20 13.12.2024
Силы РФ нанесли ракетный удар по аэропорту в Киеве, где готовили пилотов F-16 — Рогов
0
174
13:05 13.12.2024
За вовлечение детей в преступность будет грозить до 10 лет лишения свободы — поправка
0
187
13:00 13.12.2024
Россия к 2030 г. может войти в десятку крупнейших экспортеров продовольствия — Минсельхоз
0
184
12:32 13.12.2024
Водитель грузовика насмерть сбил главу департамента Минобрнауки
0
264
12:20 13.12.2024
На AI Journey рассказали, как искусственный интеллект меняет подход к преподаванию
0
246
12:20 13.12.2024
Командующим группировкой «Восток» назначен генерал-лейтенант Иванаев
0
271

Возврат к списку