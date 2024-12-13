«РН-Ванкор» построил на Таймыре «умные поселки» для вахтовых рабочих
13:02 13.12.2024
Нефтегазодобывающий актив «Роснефти» - компания «РН-Ванкор» - на Таймыре ввела в эксплуатацию три современных модульных вахтовых жилых городка. Все они оборудованы в рамках концепции «Умный поселок» – это не традиционные вагон-дома, а полноценные гостиничные комплексы, где используются современные цифровые и инновационные решения. Работа многофункциональной автоматизированной системы обеспечивается благодаря высокоскоростной внутренней сети Wi-Fi 6-го поколения.
Вахтовые жилые городки построены у аэропорта Норильска (на 167 койко-мест), в районе порта «Бухта Север» (на 206 койко-мест) и на Пайяхском месторождении, в районе будущей головной нефтеперекачивающей станции (на 256 мест).
Городки смонтированы из утепленных блок-модулей, они легко возводятся, долговечны, устойчивы к воздействию окружающей среды. Каждый модуль оснащен нужным людям бытовым и инженерным оборудованием, укомплектован мебелью и предметами быта. Корпуса соединены тепловыми переходами, что очень удобно для жизни в условиях Крайнего Севера, где температура может опускаться ниже 50 градусов. В жилых городках размещены общежития для вахтового персонала, а также офисные помещения, столовая, медпункт, фитнес-зал и конференц-зал.
Каждый жилец комплекса получает личную идентификационную карту. Все данные о ее использовании передаются в единую систему, которая централизует и проводит удаленные безналичные платежи за пользование внутренними сервисами. Например, в столовой терминал «Умная касса» с автоматизированным распознаванием блюд позволяет произвести бесконтактную оплату без участия кассиров.
Жильцы также могут пользоваться приложением на мобильном телефоне, позволяющим решить любые вопросы, связанные с работой вахтового городка. Например, оно позволяет посмотреть меню столовой, историю заказов, узнать баланс карты, направить запрос в «Единую диспетчерскую службу» и многое другое.
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