Органы власти регионов РФ с военным положением смогут ограничить сведения о себе

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который ограничивает доступ к информации о деятельности органов власти и организаций на территориях с военным положением. Документ опубликован.

В законе «О военном положении» расширяется перечень мер, применяемых на территориях, где на основании указа главы государства введено военное положение. Теперь возможность ограничения доступа к информации о деятельности распространяется на работу федеральных и региональных органов власти, органов военного управления, местного самоуправления и организаций.

Как указывалось в сопроводительных материалах, документ направлен на повышение уровня безопасности деятельности органов и организаций, работающих на данных территориях.