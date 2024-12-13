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В ЕС обсудят санкции против Грузии, включая визовый режим для дипломатов — представитель

18:40 13.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министры иностранных дел 27 стран Евросоюза на заседании 16 декабря обсудят санкции против властей Грузии, включая возможное введение визового режима для дипломатов и официальных лиц страны. Об этом журналистам сообщил в Брюсселе высокопоставленный представитель ЕС.

«Будет дискуссия по возможным новым мерам. Да, будут обсуждаться возможные санкции против физических лиц, ответственных за репрессии и нарушения прав человека, а также возможность возобновления визового режима для дипломатов и официальных лиц», — сказал он.

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