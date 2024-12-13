ВСУ пытались ударить по Донецку дальнобойными ракетами, атака отражена

22:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинские войска пытались ударить по Донецку дальнобойными ракетами, атака отражена российской системой противовоздушной обороны, сообщил в своем телеграм-канале глава ДНР Денис Пушилин.

«В семь вечера ВФУ (вооруженные формирования Украины — прим. ТАСС) попытались нанести удар по столице [Донецкой Народной] Республики дальнобойными ракетами, атака была отражена. Фрагменты сбитых ракет упали на территории Киевского района. Благодаря успешной работе средств противовоздушной обороны жертв среди гражданского населения и существенных разрушений удалось избежать. Вследствие обстрела повреждено остекление нескольких многоквартирных домов в Киевском районе Донецка», — написал он.