Парламент Республики Корея объявил импичмент президенту страны

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Парламент Республики Корея объявил импичмент президенту Юн Сок Ёлю, который 3 декабря ввел военное положение, отмененное спустя несколько часов. Об этом заявил спикер парламента У Вон Сик.

Все 300 депутатов приняли участие в голосовании. Импичмент поддержали 204 из 300 депутатов. Трансляцию ведет телеканал MBC.

Теперь Конституционный суд начнет разбирательство и решит, подтвердить импичмент или восстановить Юн Сок Ёля в должности. Рассмотрение дела может занять до 6 месяцев.