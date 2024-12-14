Парламент Республики Корея объявил импичмент президенту страны
11:20 14.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Парламент Республики Корея объявил импичмент президенту Юн Сок Ёлю, который 3 декабря ввел военное положение, отмененное спустя несколько часов. Об этом заявил спикер парламента У Вон Сик.
Все 300 депутатов приняли участие в голосовании. Импичмент поддержали 204 из 300 депутатов. Трансляцию ведет телеканал MBC.
Теперь Конституционный суд начнет разбирательство и решит, подтвердить импичмент или восстановить Юн Сок Ёля в должности. Рассмотрение дела может занять до 6 месяцев.
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