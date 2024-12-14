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НОВОСТИ

В Грузии избран новый президент

14:00 14.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Шестым президентом Грузии избран выдвиженец от правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», экс-депутат парламента Михаил Кавелашвили. Об этом свидетельствуют итоги подсчета голосов, который в прямом эфире велся на сайте парламента.

За Кавелашвили проголосовали 224 члена коллегии из 300 выборщиков. Для победы в первом туре ему необходимо было получить две трети голосов.

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