В Грузии избран новый президент
14:00 14.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Шестым президентом Грузии избран выдвиженец от правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», экс-депутат парламента Михаил Кавелашвили. Об этом свидетельствуют итоги подсчета голосов, который в прямом эфире велся на сайте парламента.
За Кавелашвили проголосовали 224 члена коллегии из 300 выборщиков. Для победы в первом туре ему необходимо было получить две трети голосов.
НОВОСТИ
- 13:05 14.12.2024
- ЕК может выдать разрешение пограничниками стрелять в нелегалов, проникающих через границы с РФ и Белоруссией
- 11:20 14.12.2024
- Парламент Республики Корея объявил импичмент президенту страны
- 09:32 14.12.2024
- Рис в Японии подорожал почти на 60% по сравнению с прошлым годом
- 09:15 14.12.2024
- Словакия не видит причин платить по геополитическим соображениям за газ больше, чем следует - Фицо
- 09:00 14.12.2024
- США намерены ввести санкции против нефтяного сектора Сербии - Вучич
- 22:40 13.12.2024
- ВСУ пытались ударить по Донецку дальнобойными ракетами, атака отражена
- 22:00 13.12.2024
- Президент Грузии заявила, что не собирается покидать Президентский дворец
- 21:20 13.12.2024
- В ЕС надеются, что новые власти Сирии откажутся от размещения баз РФ
- 20:40 13.12.2024
- Мессенджер Viber заблокирован в России — Роскомнадзор
- 20:25 13.12.2024
- Награждены победители международного конкурса по искусственному интеллекту для детей AI Challenge
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать